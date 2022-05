A Firenze apre Ultravox, dai Kraftwerk al ricordo di Erriquez

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - I Kraftwerk, un concerto tributo al leader della Bandabardò Enrico Erriquez Greppi con tanti big della musica italiana e non solo, e anche un ricordo di Carlo Monni con il Buskers Festival Stradevarie. E ancora, il festival Volare e un altro appuntamento sulla cultura anni '50. E' il cartellone di Ultravox Firenze, lo spazio estivo nel parco delle Cascine che il 12 maggio taglia il nastro della nuova stagione. Ad aprire il programma saliranno sul palco (12/5 alle 19.30) i Matti delle Giuncaie, mentre dal 13 al 15 maggio sarà la volta del festival Volare con tre giorni di mongolfiere, aquiloni, aeromodellismo, incontri con piloti, spettacoli sul tema del volo, mostre fotografiche, visite guidate all'istituto di scienze militari aeronautiche e voli sulla città a cura di Aeroclub Firenze. Il 20 maggio torna "Insieme per Michela", musica, spettacoli e poesia contro la violenza alle donne, nel ricordo di Michela Noli. Ultravox Firenze ricorda l'attore Carlo Monni con il festival Stradevarie, un week-end di musica e spettacoli insieme a tanti artisti di strada il 21 e 22 maggio.

Si intitola 'Tre Passi Avanti' l'evento tributo che la città di Firenze dedica a Enrico Greppi il 27 maggio all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Sul palco, insieme alla Bandabardò, ci sono Cisco, Giobbe Covatta, Carmen Consoli, Ginevra Di Marco, Jacopo Fo, Folcast, Enzo Iacchetti, Max Gazzè, Gabriella Martinelli, Mirkoeilcane, Erica Mou, Negrita, Paola Turci e Piero Pelù.

Il festival prosegue (28-29 maggio) con una serata di rock'n'roll e aromi anni '50 e con l'Hound Dog Festival che propone concerti, scuola di ballo, barber shop, dischi, memorabilia e tante attività in tema. E per i più piccoli le 'Favole a merenda' del Teatro delle Donne e gli spettacoli della Compagnia Catalyst. Ultravox Firenze è realizzato nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2022 del Comune di Firenze. (ANSA).