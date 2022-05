Musica: rapper Young Thug arrestato, membro gang Atlanta

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Il rapper Young Thug, uno degli artisti più influenti della scena hip-hop di Atlanta, e' stato arrestato ieri con l'accusa di coinvolgimento in una gang e violazione della legge sulla criminalita' organizzata. Il rapper 30enne, il cui vero nome è Jeffery Williams, è finito al centro di un'incriminazione da parte del gran giurì che ha identificato lui e altre 27 persone come membri della stessa banda criminale, e accusato alcuni di loro di reati violenti tra cui omicidio e tentata rapina a mano armata. Ma si sostiene anche che la banda e' stata coinvolta in molte altre attività illegali, tra cui intimidazione di testimoni, furto d'auto, rapina e spaccio di droga. L'accusa sostiene che il rapper è uno dei fondatori di Young Slime Life, una gang nata ad Atlanta nel 2012 ed affiliata alla banda nazionale dei Bloods. L'allarmante picco di violenza nella citta' della Georgia è diventata la sfida politica più urgente per Fani Willis, il procuratore distrettuale della contea di Fulton. (ANSA).