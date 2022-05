Con deepfake rapper Lamar si trasforma in Will Smith

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il rapper Kendrick Lamar con la tecnologia 'deepfake' trasforma il suo volto in quello di Will Smith ma anche di celebrità nere spesso criticate tra cui Kanye West, OJ Simpson, Jussie Smollett, e di leggende come Kobe Bryant e del rapper Nipsey Hussle, entrambi scomparsi il primo per un tragico incidente, il secondo ucciso a colpi di arma da fuoco. L'occasione è il nuovo video per l'uscita del singolo 'The Heart Part 5' che anticipa il nuovo album 'Mr. Morale And The Big Steppers' che uscirà il 13 maggio. Il video, un po' per la tecnologia e un po' per i contenuti che riflettono su violenza e razzismo, è già diventato virale sui social. Lamar, 35 anni, losangelino, uno degli artisti afro americani più influenti della sua generazione, nel nuovo video rappa davanti ad uno sfondo rosso e il suo viso di volta in volta viene traformato dalla tecnologia in modo da impersonare appunto un volto diverso. Nei titoli di coda c'è anche un ringraziamento ai creatori di South Park, Trey Parker e Matt Stone. Il singolo, che rompe un silenzio di quattro anni, contiene il campionamento del celebre pezzo 'I want you' di Marvin Gaye, altra icona afro americana, morto tragicamente, ucciso a colpi di pistola dal padre. (ANSA).