Musica: Rockin'1000 in concerto il 14 maggio a Parigi

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAG - Dopo la lunga attesa dovuta alla pandemia, 'Rockin'1000' torna in Francia sabato 14 maggio, allo Stade de France a Parigi: 1.088 musicisti da 25 Paesi suoneranno insieme simultaneamente per due ore di concerto, con una scaletta di 21 brani che hanno fatto la Storia del Rock. Per ora, annunciano gli organizzatori, sono stati venduti 45.000 biglietti e si sta per sfiorare il sold out.

Nel concerto saranno impegnati 359 chitarristi, 166 bassisti, 238 cantanti, 216 batteristi e, per la prima volta in Francia, 109 tastieristi. Il musicista che viene da più lontano è un chitarrista che arriva dalle Filippine, quello più anziano è un cantante tedesco di 70 anni, il più giovane un batterista francese di 16 anni. Ci sarà anche una giovane chitarrista ucraina e crescono le quote rosa: con 309 femmine e 779 maschi, quasi il 30% dei candidati è donna. Confermato anche per questa seconda edizione francese il maestro di cerimonia e padrino del concerto, Philippe Manoeuvre, vera icona del rock in Francia. A dirigere l'orchestra, come nel 2019, sarà Alex Deschamps, compositore, autore, arrangiatore e polistrumentista.

La scaletta ufficiale non verrà svelata prima del concerto, ma si sa già che verranno proposti pezzi iconici della storia del Rock come Born To Be Wild (Steppenwolf), Sympathy for the devil (Rolling Stones), Another brick in the wall (Part 2) (Pink Floyd) e Paradise City (Guns n'Roses), accanto a brani amati trasversalmente da più generazioni come Don't Look Back In Anger (Oasis), Space Oddity (David Bowie), Under Pressure (Queen/Bowie), Won't Get Fooled Again (The Who), Lithium (Nirvana). Sarà eseguito anche My Hero, tributo a Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters recentemente scomparso.

