Il pianista Grigory Sokolov in concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAG - Uno dei più accreditati interpreti della scena pianistica internazionale, Grigory Sokolov, torna all'Auditorium Manzoni di Bologna il 9 maggio alle 20.30 per la stagione concertistica di Musica Insieme, per uno degli appuntamenti più attesi del cartellone. L'artista, ammirato e acclamato in tutto il mondo per la sua intuizione visionaria e per le poetiche interpretazioni, presenterà un programma che attraversa l'intero Ottocento.

Tre capolavori del repertorio pianistico tutti molto diversi tra loro, ma allo stesso tempo legati da una connessione d'animo tra i loro compositori e da un fil rouge: si tratta infatti di tre opere tutte strutturate su brevi frammenti, sebbene in forme diverse. La locandina della serata si apre con un tema di balletto: siamo all'inizio del secolo, nel 1802, quando Beethoven compone le sue ormai celeberrime variazioni, riutilizzando il tema del rondò finale de Le creature di Prometeo, balletto in tre atti musicato l'anno precedente.

La composizione è poi diventata familiare al grande pubblico con il nome di Variazioni Eroica, proprio perché lo stesso materiale tematico comparirà tre anni più tardi nel movimento finale della sua imponente Terza Sinfonia, denominata per l'appunto Eroica. Sokolov eseguirà poi gli Intermezzi op. 117 di Johannes Brahms, composti nel 1892, un genere di composizione completamente diverso e profondamente intriso di Romanticismo, che si dispiega in tre piccoli e cesellati frammenti.

L'interessante percorso musicale si concluderà con Robert Schumann, legato a sua volta a Johannes Brahms, di cui annunciò al mondo il talento con il celebre articolo "Vie nuove", designandolo quale degno erede di Beethoven. Schumann compone la Kreisleriana nel 1838, anch'essa caposaldo del repertorio pianistico classico. In una lettera alla moglie, rivela di avere scritto questo ciclo inscindibile di otto pezzi in soli quattro giorni, pervaso dall'energia instancabile della primavera. Il compositore definisce queste pagine Phantasien: ci troviamo nuovamente nel pieno dell'espressione romantica, dove urge la necessità di lasciar libera la fantasia, dandole all'occorrenza una forma nuova e libera da vincoli. (ANSA).