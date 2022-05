ESC: flash mob Norvegia, in piazza a ballare coi Subwoolfer

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Neanche la pioggia ha fermato l'entusiasmo e l'energia dei Subwoofer, la band norvegese a Torino per l'Eurovision Song Contest, che questo pomeriggio ha coinvolto torinesi e turisti in un flash mob.

I 'lupi gialli' avevano invitato ieri ad unirsi a loro in una coreografia nel centro della città, in piazza Vittorio, dove una folla si e riunita per partecipare all'evento. Tutti in piazza a ballare con loro, incuranti delle prime gocce di pioggia che hanno iniziato a cadere su Torino. La band in rappresentanza della Norvegia ha già dimostrato nei giorni scorsi il suo apprezzamento per Torino dedicandole una canzone e un video, girato nel quartiere San Salvario insieme ai cittadini. (ANSA).