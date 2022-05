Cinquetti, la ragazzina di Non ho l'età è sempre con me

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Nel 1964, a 16 anni, vinceva quello che allora si chiamava l'Eurofestival con Non ho l'età.

Cinquantotto anni dopo, Gigliola Cinquetti è di nuovo su quel palco, con lo stesso brano, ospite della serata finale dell'Eurovision Song Contest, la manifestazione musicale dal 10 al 14 maggio animerà Torino. "Quello che provo è un sentimento di gratitudine. E' una gioia per me ricantare Non è l'età, dà significato al mio percorso artistico. In fondo, tutto è cambiato e nulla è cambiato", dice la cantante che con quella ragazzina adolescente che si trovò spalancate le porte del mondo continua ad avere un "dialogo continuo". "Sono costretta a questo dialogo, lei mi insegue, non mi lascia un istante. Ha preteso molto impegno e molto lavoro. È stata una ragazza molto esigente, insoddisfatta, curiosa, sempre alla ricerca di nuove interpretazioni della realtà. Non voleva neanche il successo, ma la realizzazione del proprio talento che pensava davvero di avere. Ma non l'ho mai odiata (semmai la odiavano gli altri, perché gli haters sono sempre esistiti), e continuo a portarla con me".

Nella settimana dell'Eurovision Song Contest Rai Cultura ha affidato a Gigliola il palinsesto della "Domenica Con", lo spazio curato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana, in onda l'8 maggio dalle 14 alle 24 su Rai Storia. Un palinsesto che la cantante dedica all'Europa in Eurovisione e al ricordo dell'Eurovision Song Contest. Passaggi accompagnati da storie legate a vicende personali e storiche, come la nascita della Costituzione o il voto delle donne. Non manca un omaggio alle ragazze degli anni Sessanta che fecero la "rivoluzione".

"Cantanti e attrici che imposero un nuovo modello femminile: Sylvie Vartan, Francoise Hardy, Marianne Faithfull, Catherine Spaak e mi ci metto anche io. Protagoniste del cambiamento sociale. Essere madri e moglie, ma senza essere schiave: questa fu la grande rivoluzione della minigonne. Un modello che cambiò i rapporti uomo-donna". (ANSA).