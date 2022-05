Taylor Swift, esce a sorpresa "This Love (Taylor's Version)"

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Esce il 6 maggio, a sorpresa, "This Love (Taylor's Version)", la nuova versione di uno dei brani più amati di Taylor Swift, originariamente presente nell'album "1989". "This Love (Taylor's Version)" fa parte della colonna sonora di "The Summer I Turned Pretty", la nuova serie targata Amazon Prime in uscita il 17 giugno.

È stato pubblicato in questi giorni il trailer ufficiale con la canzone di Taylor Swift, nella sua nuova versione, a fare da cornice musicale all'adattamento televisivo con protagonista Lola Tung del romanzo bestseller di Jenny Han. Dopo il successo dei suoi album "folklore" ed "evermore", Taylor Swift è attualmente impegnata nella riscrittura di alcuni dei suoi progetti discografici passati. La cantautrice multiplatino ha già pubblicato le nuove versioni di "Fearless (Taylor's Version)", uno degli album più apprezzati e con il debutto in classifica migliore del 2021, e "Red (Taylor's Version)", album di una donna più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify. Dopo "Wildest Dreams (Taylor's Version)", "This Love (Taylor's Version)" è il secondo brano originariamente contenuto nel disco "1989" ad avere avuto nuova vita nell'ultimo anno.