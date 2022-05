Sangiovanni, 'per i miei live voglio finire la voce'

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - "Voglio finire la voce, fare venire giù tutto, liberarmi completamente". Desideri tutti realizzati per Sangiovanni, nel suo live del 5 maggio all'Alcatraz di Milano. Brividi ed emozioni per un concerto finalmente tornato in presenza: e infatti ieri nello storico club milanese di via Valtellina andato sold-out, tutti, finalmente, cantavano e ballavano. "Questo è un grandissimo regalo per me e per la gente, dopo il periodo che abbiamo vissuto. E' il mio primo vero tour ed è bellissimo poter regalare a me e a tutte le persone che lavorano un momento di serenità, di spensieratezza e divertimento". Ieri sera Sangiovanni, 19enne vicentino con all'attivo 19 dischi di platino e tre ori, e oltre cento milioni di streaming per la sua 'Malibu' ha cantato in anteprima anche il singolo inedito 'Scossa' in uscita oggi, in radio e in digitale. Un brano che si trova, interpretato dallo stesso artista in veste di se stesso, nella stagione finale della serie Summertime di Netflix. "Quando sono sul palco mi sento bene, mi sento a casa", dice ancora annunciando le date estive del 'Cadere Volare live 2022', dopo il sold-out di tutte le date di maggio nei superclub e a cui si sono aggiunte le date di Roma (il 19 ottobre) e Milano (il 23 ottobre). (ANSA).