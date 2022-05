Rihanna "sposa" Rocky, ma è un video

(ANSA) - NEW YORK, 06 MAG - Rihanna "si sposa" con il boyfriend A$ap Rocky, ma è solo il videoclip del nuovo single "D.M.B." che il rapper ha appena diffuso dopo averlo preannunciato per mesi. Descritto come "un'ode alla classica love story del ghetto", il video presenta Rihanna e Rocky come personaggi pronti a tutto, a dispetto delle circostanze, per la persona che amano. Di sfondo al clip è una metropoli dai casermoni popolari, ma si vede anche Rocky arrestato e poi rilasciato di prigione, accolto da una Rihanna in estasi, e poi a cena con lei in un locale di lusso. Finale con la proposta "marry me", formulata attraverso le lettere d'oro applicate sui denti, e lei che risponde "si" nello stesso modo. Il video si conclude con la scena del matrimonio in cui la cantante, attrice e imprenditrice della moda si presenta nel corridoio di una casa popolare con un abito rosso dalla scollatura vertiginosa e velo in tinta. Il video, filmato nel Bronx nel luglio 2021, ha scatenato una ridda di voci su un possibile già avvenuto matrimonio della coppia. In realtà - hanno detto fonti vicine ai protagonisti - Rihanna e A$ap non sono né sposati né fidanzati, anche se a giorni aspettano l'arrivo di un bebé. "L'intera cosa è stata fatta per gioco", hanno detto le fonti al sito di gossip Tmz.

Rihanna e Rocky si considerano già famiglia, ha aggiunto la fonte, e se lei si dovesse sposare non ne farebbe certo un mistero: "Farebbe della navata la sua passerella".

A fine aprile l'influencer è rimasta vicina al boyfriend quando lui è stato arrestato all'aeroporto di Los Angeles per una sparatoria che risale al novembre scorso e poi in realtà rilasciato su cauzione da mezzo milione di dollari. "Quando ama qualcuno lei è pronta a fare di tutto", ha detto una fonte di "Entertainment Weekly"" "E lei lo ama". (ANSA).