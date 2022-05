Harry Styles svela date Love on Tour 2022 in Nord America

(ANSA) - NEW YORK, 06 MAG - A sole due settimane dell'uscita del suo terzo album (Harry's House), Harry Styles svela anche le date in Nord America del suo 'Love on Tour 2022'. Il tour prenderà il via il 15 agosto da Toronto in Canada e prevede tappe anche a Chicago, Austin, New York e Los Angeles. In particolare Styles terrà dieci concerti al Madison Square Garden dal 28 agosto e altre dieci sulla West Coast dal 31 ottobre. Dal 20 novembre il tour si sposterà in America Latina con concerti fino al 10 dicembre. (ANSA).