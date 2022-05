Eurovision: Musica Ovunque con gli Eugenio in Via Di Gioia

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - "Artisti di Torino, cantanti, appassionati di musica, cittadini canterini, turisti, scendete in strada e cantate, ballate e fate di questa settimana una settimana di festa e di musica per tutti, in ogni angolo della città, giardino, cortile!". A lanciare l'invito oggi sono stati gli Eugenio in Via Di Gioia, la band torinese divenuta uno dei simboli off dell'Eurivision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio prossimi, nell'ambito del progetto 'Musica Ovunque', promosso da Iren, sostenuto dalla Città di Torino e presentato oggi nel Media Center allestito a Palazzo Madama.

"La sfida di queste fantastiche giornate - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - è trasformare questo evento musicale globale in un'occasione di rinascita culturale e di ottimismo per tutta Torino e anche per l'Italia. Torino diventerà un palcoscenico a cielo aperto, con luoghi di festa anche fuori dall'Eurovillage del Valentino e dal Pala Alpitour. A noi come amministratori resterà il compito di fare tesoro di tutto questo con politiche giovanili, culturali e dei grandi eventi capaci di proiettare questa esperienza sul futuro in modo duraturo".

