Willie Peyote, chi dice 'mi hai deluso' non mi conosce bene

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Mi sono chiesto come stavo cambiando, come stavano cambiando le cose intorno a me e come io mi relazionavo a loro: sono i dubbi, ma senza che io cerchi necessariamente una risposta, il filo conduttore del mio album".

Racconta così Willie Peyote il suo nuovo lavoro discografico, Pornostalgia, in uscita il 6 maggio (Virgin Records/Universal Music Italia), che arriva a tre anni da Iodegradabile e dopo la partecipazione al festival di Sanremo del 2021 con "Mai dire Mai (La locura), che gli ha regalato un disco di platino, il premio della Critica Mia Martini e una platea più ampia di fan. "Anche se poi qualcuno andando ad ascoltare le cose che ho fatto prima mi dice che l'ho deluso, e a me dispiace ma è solo perché ha scoperto un artista diverso da quello che immaginava".

Pornostalgia è la declinazione che il rapper torinese, al suo sesto album, è riuscito a dare all'ultimo periodo di stop forzato, causa pandemia. "In questi due anni, in cui tutto si è fermato, ci siamo ritrovati a guardare indietro, vecchi film e libri, con nostalgia - spiega -. È un momento in cui mi sembra che il concetto di nostalgia sia molto presente. Forse, avendo meno certezze sul futuro cerchiamo rassicurazioni dal passato".

Un disco per certi versi più cupo dei precedenti, con un approccio più rap e una produzione meno suonata. "Il racconto si è fatto più personale, sono andato dentro alle emozioni in maniera più profonda. Ho cercato di sottrarmi alla bulimia costante e alla velocità che ci affligge in questo momento storico e che affligge in particolare il mercato musicale: inseguendo la logica del consumo, la superficialità è presente in qualunque tipo di discussione ormai". Nel disco 13 tracce inedite tra cui spiccano le collaborazioni con Samuel, Jake La Furia e Speranza, Emanuela Fanelli, Michela Giraud, Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids e il producer bolognese Godblesscomputers. Dal 18 giugno Willie Peyote sarà in tour. (ANSA).