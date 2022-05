Salone Libro: torna Palco Live, djset del duo Shermanology

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Anche quest'anno la musica sarà tra i protagonisti del Salone del Libro con nomi del calibro di Jovanotti, Vasco Brondi, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri. Torna anche il Palco Live nell'area esterna dell'Oval: una struttura coperta in cui si alterneranno musicisti, cantanti, attori e comici, che si esibiranno e racconteranno il loro lavoro. Stand up comedy, podcast, interventi musicali, performance, dj set, showcase con alcune delle voci più interessanti del panorama culturale italiano, ma anche un evento speciale, venerdì 20 maggio, nato dalla rinnovata collaborazione con Movement Festival che porta a Torino il gruppo Shermanology.

Attesi Nina Zilli, Angelo Branduardi e Fabio Zuffanti, la rapper Chadia Rodriguez. In programma anche un omaggio tra musica e parole a Franco Battiato, grazie a Francesco Messina e Stefano Senardi, autori di L'alba dentro l'imbrunire (Rizzoli Lizard); un incontro su La storia del Rock (Hoepli) di Ezio Guaitamacchi, che sarà accompagnato sul palco, anche in musica, da Stefano Senardi, Andrea Mirò, Omar Pedrini, Jessica Testa. E ancora, si racconteranno tra parole e musica live Pacifico, Francesca Michielin, Federico Sirianni. Spazio anche alla musica Disco, con Andrea Bufalini e Giovanni Savastano e il loro La storia della Disco Music (Hoepli). La programmazione del Palco Live si chiuderà lunedì con un dj set con Teo Lentini e Paolo Parpaglione.

Il Salone, inoltre, ospiterà un omaggio a Marco Mathieu, in occasione della pubblicazione di Collezione di attimi (Goodfellas) (ANSA).