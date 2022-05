Nuovo album per gli Extraliscio, orchestra diretta da un robot

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "È un disco da ascoltare a testa in giù perché se stai in piedi non lo capisci". Così Mirko Mariani, anima degli Extraliscio, ha presentato 'Romantic Robot', il nuovo album del gruppo romagnolo nato in Romagna nel 2014, una partecipazione tra i Big al Festival di Sanremo 2021.

Un'orchestra sinfonica meccanica, diretta da un uomo che non esiste, suoni che provengono da mondi diversi, sacralità e poesia. Ed ecco 'L'ultimo progetto discografico con arrangiamenti per orchestra sinfonica' del Maestro Roberto Molinelli. Sarà disponibile da domani 6 maggio su tutte le piattaforme digitali. Già in pre-order, la versione Cd, in uscita il 13 maggio, e quella in vinile (dal 22 luglio).

Prodotto dall'etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi ("è un'esperienza sonora che aveva bisogno di un album, queste canzoni dovevano state tutte insieme") e distribuito da Sony Music Italy, 'Romantic Robot' è stato registrato nel laboratorio musicale bolognese di Mariani, il Labotron. Tra i nove brani, '"È così' un inedito di Luca Barbarossa e Extraliscio, scritto, per musica e testo, da Barbarossa e cantato insieme a Mirco Mariani. Gli Extraliscio hanno anche annunciato le prime date dalla loro estate live che partirà da Monza il 26 maggio con il Magic Music Bus #3. (ANSA).