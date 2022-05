Musica: Party Like a Deejay, 2 giorni di festa al parco

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "Non ci sarà solo un grande concerto, ma sarà una festa lunga due giorni che farà vivere tutto il Parco Sempione". Così Linus ha presentato 'Party like a deejay, park edition, la grande festa' con cui la radio il 25 e il 26 maggio torna a incontrare i suoi ascoltatori dal vivo, al Parco Sempione di Milano, a pochi passi dalla storica sede di via Massena.

Una due giorni che sarà "un happening pieno di contenuti e attività aperte a tutti per 48 ore: musica dal vivo, dj set, incontri, attività sportive di ogni genere, la Run nel parco, un set d'autore per i ricordi fotografici e molto altro. E al 90% sarà tutto gratuito e aperto a tutti, nel rispetto - ha sottolineato Linus - del Parco meraviglioso che ci accoglie".

Per il concerto di sabato 25 giugno all'Arena Civica erano già stati venduti oltre 10.000 biglietti senza che fosse reso noto il cast, composto da big come Coez, Elisa, Elodie, Fabri Fibra, Ghali, Gué, La rappresentante di Lista, Irama, Madame, Mengoni, Marracash e Sangiovanni. Tanta musica anche sul palco del teatro Burri, dove - qui l'ingresso è gratuito - si esibiranno artisti come Margherita Vicario e Michele Bravi insieme a Nikki e Federico Russo. Per finire, domenica, dalle 18 alle 20, dj set al tramonto con Cosmo e Mace. E poi yoga, padel, circuiti di salite e discese da percorrere con BMX, skateboard e roller, sfide di basket, corse di 5 o 10 km, chiacchiere con conduttori della radio come Linus e Nicola, Alessandro Cattelan, il Trio Medusa, la squadra di Pinocchio e Fabio Volo. E infine la possibilità di rendere indimenticabile la giornata con il grande fotografo Settimio Benedusi che, nell'atmosfera di un colorato Chapiteau, scatterà ritratti in bianco e nero agli ascoltatori che si prenoteranno. (ANSA).