Intorno a Trentanni Revisited, disco Locasciulli con inedito

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Esce il 6 maggio il nuovo album di Mimmo Locasciulli 'Intorno a Trentanni Revisited', con una canzone inedita. Il disco, disponibile in digitale e nei negozi di dischi in formato Cd, pubblicato da Incipit Records e distribuito da Egea Music, contiene featuring con Eugenio Finardi, Brunori sas, Stefano Di Battista e Setak.

E il 13 maggio Locasciulli sarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

"Era il 1982. Ero poco più che trentenne. Il mio successo cominciò con l'album Intorno a Trentanni. Ma ho voluto rileggere quel tempo, con le lenti tarate nell'oggi. E le canzoni originali sono state rivisitate, ri coniugate e messe a confronto con le riverberazioni e le emozioni del passato. In questo percorso non sono stato solo, mi onora la presenza di artisti verso i quali provo e manifesto un profondo senso di stima e gratitudine. Essi rappresentano un punto di partenza e di arrivo del mio intendere e vivere la musica" racconta Locasciulli, uno dei più autorevoli esponenti della canzone d'autore italiana che ha esordito nel 1975 al Folk Studio di Roma.' Intorno a Trentanni Revisited' "non è solo un disco di canzoni rivisitate ma un mix di sensazioni e vibrazioni che ne fanno un lungo racconto del tempo che ho incontrato, raccontato e ritrovato. Nell'album c'è una canzone inedita nuova, Buonanotte dalla luna, il cui videoclip è stato scritto e diretto da Riccardo Rinetti. Con essa ho provato a tirare le somme della rilettura del mio e del nostro tempo. Non ho tratto una conclusione definitiva, ma mi conforta immaginare che tra le righe della canzone affiora la consapevolezza piena che le stagioni passano e a volte, in qualche fantastico modo, tornano" dice Mimmo.

Nella tracklist: Svegliami Domattina, Due Ore, Gli Occhi, Buoni Propositi (Feat. Brunori Sas), Intorno a Trentanni (Feat.

Eugenio Finardi), Cala La Luna (Special Guest Stefano Di Battista), Lo Zingaro, Natalina, Svegliami Domattina (Live 1985), Gli Occhi (Live 1985), Intorno a Trentanni (Versione Alternativa 1992), Buonanotte Dalla Luna (Special Guest Setak).

(ANSA).