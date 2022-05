Concerto-evento per celebrare i 50 anni di Ziggy Stardust

(ANSA) - MONSUMMANO TERME (PISTOIA), 05 MAG - I 50 anni dell'album 'The rise and fall of Ziggy Stardust' celebrati nella città che vide per la prima volta in Italia l'allora sconosciuto David Bowie. Il 15 giugno, vigilia della speciale ricorrenza - il disco uscì il 16 giugno 1972 -, a Monsummano Terme (Pistoia) si terrà infatti un concerto in cui diversi artisti riproporranno, ognuno con il suo stile, i brani di Ziggy Stardust e alcune delle pietre miliari di Bowie.

Nella piazza centrale della città termale - che ospitò quello che sarebbe diventato il 'Duca Bianco' a un concorso canoro andato in scena nel 1969 - si esibiranno l'Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink, Paolo Benvegnù, Andrea Chimenti, i Modena City Ramblers, Finaz e Nuto della Bandabardò, i Piqued Jacks e la star inglese Dana Gillespie, musa ispiratrice e vocalist di Bowie proprio negli anni di Ziggy Stardust. Prosegue, quindi, il progetto 'L'uomo che cadde su Monsummano Terme', partito nel 2019 con il concerto tributo sotto la direzione di Paolo Fresu e l'intitolazione del parco del Museo 'Mac,n' a David Bowie. (ANSA).