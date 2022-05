All'Opera di Roma Premio Abbiati per la didattica musicale

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - È stato assegnato ad Acquaprofonda di Giovanni Sollima e Giancarlo De Cataldo il Premio Abbiati per la didattica musicale intitolato a Filippo Siebaneck. Lo ha deciso la giuria della 41/a edizione del Premio della Critica musicale italiana. La premiazione si terrà domenica 5 giugno alle 17 al Teatro Donizetti di Bergamo.

Acquaprofonda, nuova opera per ragazzi commissionata e coprodotta dal Teatro dell'Opera di Roma e dal Teatro Sociale di Como AsLiCo, è andata in scena in prima assoluta a Roma al Teatro Nazionale il 4 dicembre 2021. L'opera composta da Sollima su libretto di De Cataldo (alla sua prima prova del genere) è una fiaba in musica sul tema dell'inquinamento delle acque eseguita dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Carlo Donadio. La messa in scena è stata affidata interamente ai talenti di "Fabbrica" Young Artist Program dell'Opera di Roma.

Per il settimo anno consecutivo, dunque, un riconoscimento importante della critica musicale italiana va a una produzione del Teatro dell'Opera, dopo i premi andati a The Bassarids di H.W. Henze (2015), Benvenuto Cellini (2016) e La damnation de Faust di Berlioz (2017), Billy Budd di Britten (2018), Idomeneo, re di Creta di Mozart e Orfeo ed Euridice di Gluck (2019), Il barbiere di Siviglia di Rossini (2020). (ANSA).