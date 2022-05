Achille Lauro, io controverso? non si può piacere a tutti

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Quando ci esponiamo, è normale ricevere complimenti ma anche critiche. E' normale che non si possa piacere a tutti. Io con la mia musica cerco solo di creare qualcosa che non esiste". Achille Lauro è impegnato a Torino con le prove e la preparazione dell'Eurovision, dove è in gara in rappresentanza di San Marino con il brano Stripper.

"L'Eurovision è una grande opportunità - torna a ribadire il cantante che sarà accompagnato da Boss Doms sul palco per un'esibizione che si annuncia d'impatto nella messa in scena come ha abituato nel tempo, tra tori meccanici, trasparenze e lustrini - ed è un evento che ha molto rispetto per le performance degli artisti. Il mio obiettivo resta sempre quello di portare la mia arte in giro, soprattutto dopo questi due anni di pandemia". E non nasconde che punta ad esibirsi anche all'estero. Quella di Lauro non è solo musica: si tratta di vere e proprie performance "con le quali cerco di proiettare quello che ho in mente e quello che la canzone rappresenta per me". Con Stripper racconta la storia d'amore tra un uomo stripper e una donna cowboy, che lui stesso interpreta cavalcando un toro meccanico ("che si chiama Roberta") con una tutta di pizzo trasparente nero, boa di struzzo nero e cappellone da cowboy (si è presentato così nella seconda sessione di prove). "E' un manifesto di libertà, un invito alle persone a fare ciò che vogliono".

Il brano, spiega, non è stato scritto per l'Eurovision né era rimasto appositamente fuori dall'ultimo album. "Ho molta musica pronta. Ho avuto una sessione di scrittura che doveva durare due settimane ed è durata cinque mesi. L'ispirazione arriva dalle cose che vivo in prima persona". E a chi gli fa notare come sia un artista spesso definito "controverso" lui replica: "Io cerco solo di portare qualcosa di mio, un'idea sul palco che sia un po' l'anima della canzone, di sviluppare un concept a 360 gradi. Mi piace pensare di creare qualcosa che non esiste. E faccio anche più cose di quelle che si sanno: dormo 3 ore a notte". (ANSA).