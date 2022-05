Nina Zilli, il 6 maggio esce il nuovo singolo "Munsta"

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il brano "Munsta", in uscita il 6 maggio, segna il ritorno musica di Nina Zilli. "E' una canzone - dichiara l'artista - a cui tengo molto e che ti proietta immediatamente nell'immaginario surf dei primi anni 60, ispirazione che mi è venuta guardando una vecchia puntata dei "Munsters" una serie tv, pre Famiglia Adams, caratterizzata da una colonna sonora surf strumentale. Il brano ci invita a riflettere sul tema della trasformazione, un processo naturale che fa parte di quella "metamorforsi" che prima poi interessa ognuno di noi. L'evoluzione è parte imprescindibile del ciclo naturale".

Munsta diviene pertanto uno slogan a tutti gli effetti e un manifesto che intende esaltare la trasformazione in tutte le sue molteplici forme e declinazioni possibili. "Quello che importa davvero è vivere secondo le nostre regole, rimanere fedeli a sé stessi anche nel mutamento, accettare i cambiamenti e accettarsi, meglio un giorno "buono" da farfalla, dopo una vita passata nel bozzolo, piuttosto che un giorno o una vita intera da erba cattiva".

Scritta, arrangiata e prodotta dalla stessa Zilli insieme a Danti, Munsta rispecchia l'evoluzione in corsa di Nina. (ANSA).