Manuel Agnelli in concerto al Pistoia Blues

(ANSA) - PISTOIA, 04 MAG - Manuel Agnelli, il leader degli Afterhours, sarà sul palco del Pistoia Blues il 12 luglio in piazza del Duomo. Agnelli, che ha appena vinto il David di Donatello 2022 nella categoria Miglior canzone originale, salirà per la prima volta sul palco del Festival con un concerto che rientra nella rassegna "Storytellers - Suoni d'autore", che porterà in piazza Duomo il meglio del cantautorato e della nuova musica italiana. In cartellone anche gli spettacoli di Elisa (10 luglio), Willie Peyote (13 luglio) e Ariete (14 luglio). (ANSA).