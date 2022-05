Ed Sheeran e Ultimo per la prima volta insieme

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Ho scritto una strofa su un brano di Ed Sheeran, l'abbiamo ascoltata insieme qualche mese fa a Los Angeles e gli è piaciuta… uscirà il 6 maggio. Non smettete mai di credere nelle favole". Così Ultimo, in un post su Instagram, annuncia l'uscita di 2step, che lo vede collaborare per la prima volta con Ed Sheeran. (ANSA).