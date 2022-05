Samuele Bersani, "Cinema Samuele Tour" anche in estate

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Samuele Bersani annuncia il proseguimento del Cinema Samuele Tour 2022 nei festival estivi della penisola. Le prime date annunciate sono il 16 luglio a Como, il 21 luglio a Napoli, il 30 luglio ad Arezzo, il 7 agosto Sogliano al Rubicone (FC), il 10 agosto a Francavilla Fontana (BR), il 13 agosto a Tindari.

Live dell'omonimo disco che ha dato all'artista la sua quinta Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto dell'Anno e numerosi apprezzamenti da pubblico e critica, segnando un nuovo percorso sonoro, "Cinema Samuele TOUR 2022" continua così il suo viaggio.

Sul palco tanta poesia insieme a una band affiatatissima di sette musicisti d'eccezione (Tony Pujia e Silvio Masanotti chitarre, Alessandro Gwis piano e tastiere, Stefano Cenci tastiere, Davide Beatino basso, Marco Rovinelli batteria, Michele Ranieri cori e polistrumentista) e la bellezza onirica dei video di Bruno D'Elia, creati appositamente per lo spettacolo.

La scaletta è il racconto in note di trent'anni di carriera, ma anche, e soprattutto, di quelle delle "sale" del suo ultimo album, da ascoltare e guardare come un film. Da "Harakiri" a "Chicco e Spillo", da "Il tuo ricordo" a "Spaccacuore", e ancora "Le Abbagnale", "Pixel", "Le mie parole", "Mezza Bugia", "Psyco", "Coccodrilli", Bersani alterna le sue ultime canzoni ai suoi brani più amati, risultando come un artista sempre fedele a sé stesso ed alla sua libertà espressiva che lo contraddistingue.

In attesa dell'arrivo all'aperto, ora il viaggio di Cinema Samuele Tour prosegue nei teatri di Assisi 5 maggio, Pescara 6 maggio, Roma 8 maggio, Rimini 10 maggio, Pordenone 13 maggio, Padova 16 maggio, Trento 25 maggio. (ANSA).