Ron, doppia antologia e nuovo singolo per 50 anni di carriera

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Doppia antologia e nuovo singolo per i 50 anni di attività di Ron. "Non abbiam bisogno di parole" contiene, in due doppi cd, 67 brani tra i più grandi successi dell'artista: il primo volume sarà in edicola il 6 maggio e il secondo volume il 13 maggio, arricchiti da un libretto con contenuti esclusivi e da un'intervista inedita all'artista. Il 6 maggio uscirà anche "Più di quanto ti ho amato" (etichetta Le foglie e il vento, distribuzione Sony Music), scritta da Bungaro, Cesare Chiodo e Rakele: il brano, accompagnato da un videoclip, sarà contenuto nell'album di inediti in uscita a settembre.

"È proprio vero che a volte pur cantando una canzone che non hai scritto - dice Ron - è possibile entrare in un mondo che ti assomiglia tanto, qualcosa che avevi dentro da sempre, ma che non sei mai riuscito a raccontare come volevi. Viviamo un tempo in cui si fa fatica ad amare qualcuno in un modo così intenso, e questo brano mi riporta a storie d'amore che ho vissuto e che non potrò mai dimenticare. Il video che mi ritrae mi ha messo a nudo, senza vergogna, in un'isola dall'atmosfera lunare e piena di una luce d'altri tempi".

"Non abbiam bisogno di parole" contiene capolavori di Ron e grandi duetti. Si va dalle canzoni dell'esordio (Il gigante e la bambina) a quelle del sodalizio con Lucio Dalla (Piazza Grande, Cosa sarà, Attenti al lupo, Chissà se lo sai, nelle versioni cantate dai due artisti insieme, ma anche i capolavori di Lucio 4/3/43, Futura, fino e alla postuma Almeno pensami, portata da Ron a Sanremo 2018). Ci sono le sue canzoni più note (da Non abbiam bisogno di parole, brano del 1992 che dà il titolo all'antologia, a Vorrei incontrarti fra cent'anni, con cui vinse Sanremo nel 1996; da Joe Temerario a Anima, con cui vinse il Festivalbar nel 1982, ma anche E' l'Italia che va, Al centro della musica, il più recente Abitante di un corpo celeste del 2021, fino alla celeberrima Una città per cantare, in due versioni, dal vivo e in un esclusivo duetto con Jackson Browne).

E poi tanti featuring con i più grandi artisti: Baglioni, De Gregori, Jovanotti, Mannoia, Morandi, Carboni, Nek, Bersani, Zampaglione, Elisa, Oxa, Sangiorgi, Emma, Arisa, Antonacci, Raf, Giusy Ferreri. (ANSA).