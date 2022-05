Prima disco dei Marlene Kuntz al Muse di Trento, è sold out

(ANSA) - TRENTO, 02 MAG - La prima assoluta al Muse di Trento di "Karma Clima", il progetto di video e musica dedicato ai temi ambientali dei Marlene Kuntz, è sold out. L'iniziativa, in programma per questa sera, 2 maggio, è inserita nel programma della 70/a edizione del Trento Film Festival. "Volevamo realizzare il nostro 11/o disco in modo diverso e siamo partiti proprio da 'Karma Clima' che ha preso vita attraverso laboratori in residenza con le comunità piemontesi di Ostana, Piozzo, e Paraloup con l'intento di generare un percorso artistico virtuoso anche dal punto di vista sociale e ambientale. L'approdo è stato quello di realizzare un progetto che nasce per sensibilizzare al tema del cambiamento climatico che esiste e che ci inquieta ma che va assolutamente affrontato", hanno spiegato i componenti della band.

"Domani mattina - hanno aggiunto i Marlene Kuntz - incontreremo molte delle scuole che dal Trento Film Festival sono state invitate a lavorare sul tema ambientale proprio per cominciare un approccio che ci porterà anche dritti ad un'esibizione che faremo a Pejo 3000 il 3 e 4 luglio. Ci importa creare condizioni di incontro e nuovi laboratori che possono far partecipare in modo creativo e collaborante le comunità e le persone".

"La collaborazione con territori che hanno definito la loro identità attraverso la valorizzazione delle proprie radici, e l'incontro con tanti amici che si occupano di ambiente e riqualificazione, diventa un generatore di idee a cui partecipiamo con molta curiosità ed entusiasmo, intuendo che saremo proprio noi i primi a rimanere stupiti dai risultati che si manifesteranno mano a mano, in un continuo vortice creativo", concludono gli artisti. (ANSA).