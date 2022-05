Fabrizio Moro torna live in estate con "La mia voce tour"

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Quest'estate Fabrizio Moro torna live con "La mia voce tour 2022", esibendosi dal vivo in giro per l'Italia nei mesi di luglio e agosto. A dicembre, inoltre, il cantautore romano sarà protagonista di due importanti appuntamenti: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Fabrizio Moro, durante il concerto eseguirà live i brani del suo ultimo lavoro discografico "La mia voce" (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese "Sei tu", vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso.

Per "La mia voce tour 2022", Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco da: al piano Claudio Junior Bielli, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

Queste le date al momento: 14 luglio Asti, 16 luglio Este (PD), 17 luglio San Venanzo (PG), 17 agosto San Pancrazio Salentino (BR), 18 agosto Presicce (LE), 20 agosto Zafferana Etnea (CT), 22 agosto Finale di Pollina (PA), 24 agosto ROCCELLA JONICA (RC), 18 dicembre Forum di Assago (Milano), 21 dicembre Roma. (ANSA).