Agli Eurovision con Lavazza anche il caffè è musica

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Musica e caffè, in un connubio all'insegna della sostenibilità, dello scambio e del dialogo fra culture, ma anche dell'armonia fra tradizione e innovazione, per un'esperienza che intende coinvolgere tutti i sensi. E' un ricco palinsesto di eventi quello che Lavazza, in qualità di National Sponsor, propone dal 7 al 14 maggio in occasione dell'Eurovision Song Contest, con una serie di appuntamenti all'Eurovision Village, al quartiere generale della Nuvola che sarà tra i protagonisti dell'Euroclub, al Pala Olimpico con uno spazio esperienziale firmato Lavazza ¡Tierra!, e alla Reggia di Venaria per la grande inaugurazione della kermesse.

La scelta di Lavazza di sostenere l'evento musicale si inserisce nella strategia aziendale, che negli ultimi anni ha prediletto il linguaggio contemporaneo della musica per avvicinare e stimolare il dialogo tra generazioni diverse, proponendo tematiche di carattere culturale e sociale rilevanti per la comunità. Il 'Rhythm of Nature' di Lavazza ¡Tierra! vivrà anche sui canali social e digital di Lavazza con attivazioni dedicate che coinvolgeranno partner come FantaEurovision e TikTok in uno speciale racconto delle experience del brand a Eurovision Song Contest. (ANSA).