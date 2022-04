Musica: esce 'Diabla', il nuovo singolo dei J Nueve

(ANSA) - MILANO, 30 APR - E' uscito 'Diabla', il nuovo singolo dei J Nueve: è il terzo inedito per il gruppo, in streaming su tutte le piattaforme digitali. J Nueve si definisce la prima band urbana made in Italy ed è composta da Sky J, Evy, Cisne e Santi.

'Diabla' è un brano che vuole fare scoprire la versatilità musicale del gruppo: è un crossover di calde sonorità afro-beat che si intrecciano alle sfumature latin urban che caratterizzano la band. Il singolo racconta la storia di una ragazza che consapevole della sua bellezza sa essere molto seducente ed intrigante. Tutti sono attratti da lei che li seduce facendosi corteggiare e desiderare e segue il gioco, senza arrivare però ad un finale concreto. Lei è solo una tentatrice per questo motivo la chiamano 'Diabla'.

Il nuovo brano insieme a 'Tóxica' e 'Mal amour', fa parte di un Ep in uscita nei prossimi mesi e verrà presentato in una serie di concerti live in Italia, tra cui quella sul palco del Milano Latin Festival. (ANSA).