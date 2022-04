Musica: progetto di rete per il jazz in E-R, nasce 'Jazzer'

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - "Un progetto politico che unisce molte realtà per offrire ai cittadini il jazz migliore che c'è nel mondo; dopo due anni c'è una riscossa della musica dal vivo, un mondo che non si è arreso e che torna più forte che mai".

Così l'assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori, ha presentato alla stampa Jazzer, 'la cultura jazz in Emilia-Romagna', nato dall'unione di tre realtà come Bologna Jazz Festival, 'Crossroads-Jazz e altro', e Jazz Club Ferrara.

L'obiettivo è lavorare a un calendario coðmune, promosso in maniera organica e capillare su tutto il territorio regionale, con uno stretto coordinamento delle direzioni artistiche. Già attivo il sito www.jazzer.eu, che ospita i programmi della primavera come i molti concerti dei festival Crossroads e Ravenna Jazz, gli appuntamenti del Jazz Club Ferrara e i live organizzati dall'associazione 'Bologna in musica' al di fuori del Bjf, che si terrà in autunno.

Se l'Emilia-Romagna è famosa per la sua Motor valley, è stato detto in conferenza stampa, altrettanto pertinente sarebbe parlare 'Jazz Valley', perché è stata la culðla del jazz in Italia e Bologna, oggi riconosciuta come città Unesco della musica, è stata una delle prime città ad avere una rassegna jazz di livello internazionale, una tradizione che dagli anni Cinquanta è arrivata ai giorni nostri. Con l'altro storico festival di Ravenna, la programmazione continuativa del Jazz Club Ferrara e l'estensione sul territorio che Crossroads ha raggiunto in oltre vent'anni di attività, si può affermare l'Emilia-Romagna è a pieno titolo la regione del jazz. Oltre al sostegno delle istituzioni, sarà Hera lo sponsor principale del nuovo progetto. (ANSA).