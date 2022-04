L'Orchestra Sinfonica della Rai al Teatro Comunale di Modena

(ANSA) - MODENA, 29 APR - La stagione concertistica del Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena prosegue il 30 aprile alle 20.30 ospitando l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Fabio Luisi col pianista italo-sloveno Alexander Gadjiev. In programma, il Concerto N. 2 per pianoforte e orchestra di di Frédéric Chopin, uno dei vertici del romanticismo sentimentale ottocentesco, e la fantasia sinfonica "Aus Italien" (Dall'Italia) in cui Richard Strauss tradusse le sue impressioni di viaggio lungo la penisola italiana, opera in quattro movimenti intitolati Nella campagna romana, Tra le rovine di Roma, Sulla spiaggia di Sorrento e Vita popolare a Napoli.

Fabio Luisi, che è uno dei più importanti direttori d'orchestra dell'attuale panorama internazionale, è stato direttore musicale della Staatskapelle e della Staatsoper di Dresda e direttore principale del Metropolitan di New York.

Attualmente, oltre ad essere direttore emerito dell'Orchestra Sinfonica della Rai, è direttore musicale del Teatro dell'Opera di Zurigo, della Dallas Symphony Orchestra e direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio danese. Di Richard Strauss ha inciso molti dei poemi sinfonici e ne è considerato uno dei massimi interpreti.

Il ventisettenne Alexander Gadjiev è testimonial di Gorizia Capitale italiana della cultura 2025, essendo nato nella città friulana da madre italiana e padre russo. Di recente ha vinto il secondo premio e il premio speciale Krystian Zimerman al XVIII Concorso Chopin di Varsavia. Per sua stessa ammissione dei due concerti chopiniani il Secondo (in realtà composto per primo) è il suo preferito. (ANSA).