Omaggio a Lucio Dalla, video-tributo di Stefano Accorsi

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - "Lui era il quadro, tutto il resto era cornice. Lucio era musica, cinema, canzoni, teatro, danza, opera lirica, pittura, letteratura. Era tutto quello che sognava di essere, tutto quello che voleva essere... Insomma, era un pezzo unico, inarrivabile". Stefano Accorsi, testimonial dell'Emilia-Romagna, prende in prestito parole di Vincenzo Mollica nel video-tributo dedicato a Lucio Dalla in occasione del decennale della scomparsa dell'artista, che ricorre quest'anno, e in vista degli 80 anni dalla sua nascita che si celebreranno nel 2023. Un omaggio al cantautore bolognese e alla prima grande mostra a lui dedicata, dal titolo 'Lucio Dalla.

Anche se il tempo passa', al Museo civico archeologico di Bologna fino al 17 luglio.

Il filmato, poco più di due minuti, pubblicato anche sui canali social di Accorsi, è accompagnato da una testimonianza - contenuta nel catalogo della mostra bolognese - del giornalista e conduttore televisivo e radiofonico Vincenzo Mollica, che aveva grande conoscenza e stima del genio artistico di Dalla.

Una sequenza di immagini inedite che ritraggono il cantante nella sua amata città natale, oltre che di oggetti privati, album, filmati, abiti di scena e premi, esposti per la prima volta al Museo Archeologico di Bologna.

Il video sarà pubblicato anche sul sito internet e sui profili social di Emilia Romagna Turismo e su Lepida Tv.

La mostra, articolata in più di dieci sezioni, descrive in uno spazio di mille metri quadrati la dimensione umana e artistica del cantautore bolognese in tutte le sue espressioni ed emozioni più intime e personali. (ANSA).