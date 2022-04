Giambrone, una gioia accogliere Mattarella al Teatro dell'Opera

(ANSA) - ROMA, 28 APR - ''È una grande gioia per me accogliere il Capo dello Stato per la prima volta al Teatro dell'Opera di Roma in occasione di una manifestazione importante come l'Assemblea Generale di Unindustria''. Lo ha detto Francesco Giambrone, sovrintendente della Fondazione musicale.

''E' una occasione - ha aggiunto - in cui il Teatro dell'Opera, alla presenza di studenti delle superiori provenienti dalle scuole del Lazio, si conferma il luogo ideale per ragionare insieme e riflettere sul futuro del Paese. Un teatro nato dall'iniziativa di un privato che oggi si è trasformato nella casa degli imprenditori del territorio''.

Trentuno giovanissimi cantori della Scuola di Canto Corale dell'Opera, ha ricordato Giambrone, hanno avuto l'onore di interpretare il "Canto degli Italiani", con l'augurio di accogliere nuovamente il presidente Sergio Mattarella in occasione di uno spettacolo. (ANSA).