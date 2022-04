Festival: 28 progetti da 14 Paesi per 31/o Mittelfest

(ANSA) - UDINE, 28 APR - Sono in arrivo 28 progetti artistici da 14 Paesi, tra cui 20 prime assolute o nazionali, al 31/a Mittelfest di Cividale, articolato tra festival internazionale estivo dello spettacolo mitteleuropeo (22-31 luglio) e sezione primaverile Mittelyoung (12-15 maggio), dedicata ad artisti under 30, tra Cividale e Gorizia. Il tema è "Imprevisti".

"E' un tempo che non finisce più di travolgerci e chiederci spazio per l'inatteso quello che stiamo attraversando da oltre due anni e che ha trasformato molto di quello che chiamavamo normalità", ha spiegato Pedini.

Nel cartellone figurano due spettacoli site specific, "Déjà Walk" di AcquasumArte, attraverso la città, e "Death and Birth in my life" di Mats Staub, spettacolo-installazione che mette coppie di spettatori di fronte a coppie di narratori. Tra gli altri titoli, "Il silenzio in cima al mondo. I voli taciturni di Dino Zoff", omaggio al grande portiere, di Giuseppe Manfridi e interpretato da Pamela Villoresi. E. ancora, "The Handke Project (Or, justice for Peter's stupidities)", scritto dall'autore kosovaro Jeton Naziraj e diretto da Blerta Neziraj.

Il centenario di Pier Paolo Pasolini sarà celebrato con tre spettacoli: "Pier Paolo Suite", che unisce la musica di Glauco Venier e la danza degli Arearea, "Rosada!" con Paolo Fresu e la voce di Elsa Martin a ripercorrere le Poesie a Casarsa e poi "Maçalizi", diretto da Fabrizio Arcuri e Rita Maffei.

Mittelyoung, rassegna unica in Europa, metterà in scena musica, danza, prosa e il circo della Mitteleuropa under 30 con 9 spettacoli da 6 Paesi selezionati tra 148 proposte. (ANSA).