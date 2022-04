De Crescenzo, 'Avvenne a Napoli' omaggio alle radici

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Si chiama 'Avvenne a Napoli.

Passione per voce e piano' il cofanetto di Eduardo De Crescenzo che uscirà il 26 maggio, progetto che l'artista dedica alle sue radici musicali e alla sua città (già disponibile in pre-order su Amazon). Il cofanetto racchiude il CD, pubblicato e distribuito da Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi, e un libro (La nave di Teseo) di Federico Vacalebre.

Nel cd la voce di Eduardo De Crescenzo e il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello interpretano venti grandi classici napoletani, ripercorrendo il Canzoniere dai suoi esordi, intorno al 1800, fino al 1950, quando con gli americani arriverà in Italia il jazz e la musica cambierà per sempre. Il libro "Storie del Canzoniere napoletano" racconta gli umori musicali, culturali, ma anche storici, politici e sociali che determinarono la gloria e la caduta di un fenomeno artistico, la Canzone classica napoletana, che ancora identifica, insieme con l'Opera, la musica italiana nel mondo. In apertura uno scritto di Crescenzo.

''Sono orgogliosa di accompagnare come editore (nella duplice veste di editore di libri e di editore musicale) Eduardo De Crescenzo in un'opera che è già un classico contemporaneo.

Eduardo, insieme con Julian Oliver Mazzariello e Federico Vacalebre, ha raccolto un patrimonio disperso di suoni, parole e storie dimenticate, e gli ha dato nuova vita, come è proprio dei grandi artisti'' afferma Elisabetta Sgarbi, fondatrice e direttrice generale ed editoriale de La nave di Teseo. (ANSA).