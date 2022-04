Ucraina: Concerto Pace a Pesaro diretto maestro Yurij Yanko

(ANSA) - PESARO, 27 APR - Incontro tra il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini e il maestro Yurij Yanko, direttore della Kharkiv Philarmonic, che sarà ospite del "Concerto per la Pace - un'orchestra per Kharkiv" questa sera allo Sperimentale. Il concerto, ore 21, sarà un evento di solidarietà ideato e promosso da Orchestra Olimpia, con il sostegno del Comune di Pesaro, Ente Concerti di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino.

"Yurij Yanko ci ha raccontato della drammatica situazione in cui si trova la sua città - ha riferito Ricci -. Ha perso la sua casa, la sua orchestra, il suo lavoro e il necessario per svolgerlo, dagli spartiti fino alla bacchetta. Qualche settimana fa abbiamo lanciato l'iniziativa 'Comune adotta Comune' come segno di vicinanza, solidarietà e di amicizia al popolo ucraino. Ma anche per indirizzare nella crisi in corso e in prospettiva gli aiuti e le relazioni che saranno necessari a ricostruire il paese, a far ripartire i servizi sanitari e sociali, le scuole, l'economia e ogni presidio di coesione sociale e iniziativa culturale. Quando siamo stati nominati Città Creativa della Musica Unesco - ha ricordato - abbiamo dedicato la vittoria a Kharkiv, come noi Città Creativa della Musica Unesco, esponendo una foglia di gingko biloba con i colori ucraini. Il nostro sogno è quello di aiutarla nella ricostruzione di teatri, conservatori e dei luoghi della cultura".

"L'Orchestra Olimpia verrà diretta dal M° Yurij Yanko. Un grande progetto che permette di concretizzare la solidarietà.

L'incasso - ha precisato Vimini - sarà interamente devoluto alla popolazione ucraina sotto forma di aiuti umanitari e di borse di studio musicali. Felici della partecipazione di Francesca Merloni, ambasciatrice Unesco per le Città Creative, a testimoniare la coesione della rete internazionale di cui Pesaro fa parte". Coesione sempre più forte, come dimostra la partecipazione di Biella, Città Creativa per l'Artigianato, che ha omaggiato il direttore Yanko con uno smoking di pregevole fattura, confezionato nel solco della tradizione biellese e offerto da Filrus-Biella1962. (ANSA).