Trianon, Eugenio Bennato lancia 'Welcome to Napoli'

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Al Trianon Viviani, Eugenio Bennato canta la città dell'accoglienza, assieme a musiciste russe e ucraine, e lancia in anteprima il singolo 'Welcome to Napoli'.

Sabato 30 aprile alle 21 il cantautore si esibirà al teatro della Canzone napoletana a Forcella con un concerto speciale che conclude ufficialmente il suo tour, in Italia e all'estero , "W chi non conta niente". Bennato presenterà in anteprima la sua nuova canzone e, in collaborazione con il conservatorio San Pietro a Majella, sul palco ci saranno con lui la cantante ucraina Juliana Pylypiuk, la pianista Tetyana Sapeško, di origine russa e ucraina, e la violinista russa Inna Kulikova..

Accompagnano Bennato (voce, chitarra classica, mandola, chitarra battente) una parte dell'ensemble vocale le Voci del Sud - Laura Cuomo, Francesco Luongo, Angelo Plaitano e Daniela Dentato - Ezio Lambiase (chitarra classica e chitarra elettrica), Mujura (chitarra acustica e basso), Sonia Totaro (voce e danza) e Francesca Del Duca (voce e percussioni). I nuovi lavori del musicista napoletano sono ispirati alle tematiche dell'integrazione, della valorizzazione delle identità mediterranee e dei Sud del mondo, la lotta alla globalizzazione, le migrazioni e le paure dell'occidente.

Il Trianon propone ancora la sottoscrizione di una card, con la quale si può assistere a sei spettacoli, al prezzo speciale di 90 € in poltrona e di 60 € in palco, per gli 'under 30' ogni sera cento ingressi a 10 €. Per gli abitanti di Forcella ridotto a 7 euro. (ANSA).