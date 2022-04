Zucchero, tornare a suonare è una vera rinascita

(ANSA) - VERONA, 26 APR - Dopo la partenza nel Regno Unito, il World Wild Tour di Zucchero 'Sugar' Fornaciari è sbarcato all'Arena di Verona. Sullo stesso palco, il bluesman emiliano, in compagnia di una scaletta di canzoni che cambierà di sera in sera e una super band internazionale, resterà per un totale di 14 concerti che arrivano a distanza di qualche giorno dai due live andati sold out alla Royal Albert Hall di Londra. In scena, uno spettacolo composto dai grandi successi discografici, qualche brano meno conosciuto e le 'cover' dell'ultimo album, 'Discover'. Zucchero sarà anche uno dei protagonisti dello show-evento con Eric Clapton previsto per il 29 maggio al Waldbühne di Berlino. "Non era scontato tornare a suonare - ha raccontato 'Sugar' - e trovarsi davanti al pubblico che ha dovuto aspettare per tanto tempo. E' una vera rinascita. Sono ancora incredulo". (ANSA).