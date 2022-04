Samuele Bersani al Tuscany Hall di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - Samuele Bersani sarà in concerto mercoledì 27 aprile al Tuscany Hall di Firenze nell'ambito del 'Cinema Samuele Tour', organizzato e prodotto da Friends & Partners.

Sul palco tanta poesia, musica suonata da una band di sette musicisti (fiati, percussioni, pianoforte, due tastiere, due chitarre, basso, batteria) e la stretta attualità che risuona nei testi senza tempo dell'artista. La scaletta è il racconto in note di trent'anni di carriera, ma anche e soprattutto del suo ultimo disco 'Cinema Samuele'. Da 'Harakiri' a 'Chicco e Spillo', da 'Il tuo ricordo' a 'Spaccacuore', e ancora 'Le Abbagnale', 'Pixel', 'Le mie parole', 'Mezza Bugia', 'Psyco', 'Coccodrilli', Bersani alterna le sue ultime canzoni ai suoi brani più amati.

Premiato con la Targa Tenco come miglior album dell'anno 2021, 'Cinema Samuele' segna un nuovo percorso sonoro per l'artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale.

Inizio ore 21. I biglietti sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Si recupera il concerto previsto il 10 maggio 2021, posticipato due volte a causa della pandemia. Restano validi i biglietti acquistati per tutte le date. (ANSA).