Dop e Igp a suon di rock'n'roll sul palco con Marco Ligabue

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - Per la prima volta i 44 prodotti Dop e Igp della Regione (un primato a livello europeo, con un valore di 3,5 miliardi di euro) saliranno sul palco di uno spettacolo rock n' roll, quello del cantautore Marco Ligabue - fratello minore di Luciano - e del conduttore e autore televisivo Andrea Barbi, protagonisti di 'Salutami tuo fratello: cronache pettinate e spettinate di due emiliani', show tratto dall'omonimo libro di Ligabue in cui il cantautore di Correggio ripercorre le fasi della sua storia tra vita privata, ricordi, aneddoti ironici e tanto rock n' roll. "Incalzato" sul palco dalle domande e battute di Barbi, Ligabue ha dato vita, assieme al conduttore tv, ad un divertente dipanarsi di racconti e retroscena dal forte sapore emiliano-romagnolo, condito da chitarra e melodie rock' n roll che lo scorso anno ha fatto registrare il tutto esaurito in 50 piazze d'Italia.

Quest'anno saranno sul palco anche 'outsider' emiliano romagnoli del gusto, come Parmigiano Reggiano, Piadina Romagnola, Culatello di Zibello, Pesca e Nettarina di Romagna, Coppa Piacentina, Ciliegia di Vignola, Coppia Ferrarese, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio, tra degustazioni, aneddoti enogastronomici e distribuzione di materiale informativo, con lo show ribattezzato 'E-RiSalutami tuo fratello', giocando con le iniziali della Regione. Fra le tappe non solo piazze ed eventi, ma anche appuntamenti dedicati all'alimentazione come il salone Macfrut (5 maggio, Fiera di Rimini) e il Sana a Bologna (10 settembre, Bologna Fiere). Il duo Ligabue-Barbi racconterà il paniere di prodotti di eccellenza della Regione anche in occasione del Festival del Prosciutto di Parma di Langhirano (4-9 settembre), della tappa piacentina di Tramonto diVino (24 settembre) e di altri appuntamenti in fase di definizione.

"Ho avuto il piacere di vedere Marco e Andrea con il loro show qualche mese fa - commenta il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - Un'ora e mezza di racconti divertenti ed emozionati tra le strade dell'Emilia-Romagna, uno spaccato autentico dove ho ritrovato tanto di me". (ANSA).