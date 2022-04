Il 12 giugno maxiconcerto della Filarmonica in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Dopo aver dovuto cancellare la tournée di gennaio, a causa della pandemia, a maggio la Filarmonica della Scala sarà in tour all'estero. Dal 16 al 18 maggio sarà a Dresda, Francoforte, Amburgo e in Lussemburgo, per una serie di concerti già quasi sold out. Ma soprattutto la Filarmonica, diretta da Riccardo Chailly, il 12 giugno tornerà in piazza Duomo, per la decima edizione del concerto gratuito, che dopo le ultime due edizioni mini - con solo duemila posti e prenotazione obbligatoria per le limitazioni anticovid -, sarà nuovamente in formato maxi, con pubblico per la maggior parte in piedi e un attesa di 20mila spettatori. (ANSA).