A Ornella Vanoni il primo Premio Tenco Speciale

(ANSA) - SANREMO, 24 APR - E' Ornella Vanoni la prima artista a cui viene conferito il Premio Tenco Speciale. La cerimonia di consegna in serata al teatro dell'opera del Casinò di Sanremo, durante l'evento "Per te, Ornella. Serata di parole e musica".

"Questo Premio Tenco Speciale, che ricevo mi rende molto felice, è un onore. Mi divertirò, anche perché sarò insieme a tutte le persone che in questi anni hanno partecipato alla realizzazione del mio album 'Unica' - ha detto Vanoni -. Oltre ad alcune canzoni scritte per me da vari autori, canterò dei brani di Luigi (Tenco, ndr). La prima volta che ho cantato 'Mi sono innamorata di te', molti anni fa alla Mostra internazionale di Musica Leggera a Venezia, ho cambiato il linguaggio femminile nelle canzoni".

Questa la motivazione del Premio: "Straordinario esempio di interprete e autrice di una canzone sempre intelligente e ai vertici della qualità artistica - si legge nella motivazione - fin dagli esordi ha fornito suggestioni musicali spesso inedite e ha continuato a farlo in tutta la carriera. Con un inconfondibile stile che privilegia l'emozione, ci ha presentato le canzoni della mala, le composizioni dei cantautori genovesi e milanesi, la grande canzone poetica brasiliana andando anche a scoprire nuovi talenti compositivi nelle giovani leve italiane".

Nel corso della serata, Ornella Vanoni sarà accompagnata al pianoforte da Fabio Valdemarin e, oltre ad Antonio Silva, presentatore della Rassegna della canzone d'autore (Premio Tenco), sul palco saranno presenti anche l'autore e cantautore Fabio Ilacqua e il Maestro Mauro Pagani. (ANSA).