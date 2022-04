A Genova coro nazionale ucraino Veryovka, canterà 25 aprile

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Il Coro nazionale popolare ucraino 'G. Veryovka' è arrivato in Italia a bordo di due autobus messi a disposizione gratuita dal Gruppo FS. I 71 artisti hanno viaggiato da Varsavia a Genova dove il 25 aprile, Festa della Liberazione italiana dal nazifascismo, si esibiranno in un concerto che si terrà al Teatro Lirico Carlo Felice del capoluogo ligure. Ad accogliere gli artisti in Italia sono stati Giovanna Braghieri, direttore regionale Liguria Trenitalia, l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo e una rappresentanza della comunità ucraina genovese.

"Abbiamo accolto con grande partecipazione la richiesta delle associazioni dei consumatori liguri e di Regione Liguria di accompagnare da Varsavia a Genova il Coro Popolare Accademico d'Onore Nazionale Ucraino Veryovka - ha sottolineato Luigi Corradi, ad di Trenitalia -. Il Gruppo FS Italiane conferma il suo sostegno al popolo ucraino dando tra l'altro la possibilità di viaggiare gratuitamente sui nostri treni e sostenendo iniziative di solidarietà come il recente convoglio merci partito dalla Toscana verso l'Est Europa con aiuti e beni di prima necessità. Questo ulteriore segno di vicinanza riguarda più espressamente il mondo della cultura che dobbiamo continuare a favorire e appoggiare, in particolar modo in un periodo come questo". Il coro è in Italia per la prima volta dallo scoppio del conflitto, ed è fuggito dall'Ucraina in Polonia il 5 aprile.

Ospite di Regione Liguria, eseguirà due performance al Teatro Carlo Felice. Obiettivo dell'iniziativa è raccogliere fondi che l'Associazione Prokrova destinerà al sostegno della popolazione ucraina. Il viaggio di solidarietà del Gruppo FS è partito da Perugia. I due mezzi di Busitalia hanno trasportato dall'Umbria alla Polonia 15 quintali di generi alimentari destinati al Centro Raccolta Caritas di Cracovia. Le derrate alimentari sono state raccolte nell'ambito di 'Emergenza Ucraina' promossa dai frati Minori Cappuccini e la fondazione Assisi Missio Onlus. Da Cracovia i due autobus hanno raggiunto Varsavia dove ad attenderli c'erano gli artisti del coro. (ANSA).