Mannarino, sul palco con una nuova consapevolezza

(ANSA) - L'AQUILA, 23 APR - La platea gremita sotto al palco. Gli arrangiamenti che fanno spazio alla voce della gente, con migliaia di persone a cantare il ritornello di "Serenata lacrimosa". L'asta del microfono orientata verso il pubblico e la chitarra acustica a tracolla. Una sequenza di pochi secondi, postata sui canali social di Mannarino, il cantautore romano che domani alle 21 lancia il suo tour dall'Aquila. Una serie di concerti che segna un ritorno alle scene dopo un lungo stop, dovuto anche alle restrizioni della pandemia, così come agli impegni discografici.

"Quasi quattro anni fa - scrive - ci siamo lasciati così. Non sapevamo che saremmo stati costretti a stare lontani per così tanto tempo. Per quali sentieri siamo passati? Quanto siamo cambiati? Chi saremo quando ci ritroveremo? Sono carico, mi sento diverso, sono sempre io ma con una nuova consapevolezza e con la voglia di darvi qualcosa di speciale…". In realtà, l'ultimo live del cantautore romano risale al gennaio del 2020 quando venne invitato a Parigi per suonare al Museo d'Orsay in occasione della rassegna dei Curieuses Nocturnes. Il tour sarebbe partito nei mesi successivi, ma è stato rimandato.

Per i fan del cantautore 42enne - il suo nome completo è Alessandro Mannarino - si tratta della prima occasione per ascoltare dal vivo i pezzi del nuovo album "V". Registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro, l'Amazzonia e l'Italia il lavoro vede la collaborazione dei produttori internazionali Joey Waronker (Beck, Rem, Atoms for Peace) e Camilo Lara (Mexican Institute of Sound) oltre che di Tony Canto e Iacopo Brail Sinigaglia.

La produzione è dello stesso Mannarino. "Ho fatto una mia ricerca personale forte - rivela ad Hey Jude Magazine - che inevitabilmente è rientrata anche nel disco e ora, questa mia ricerca interiore, la poterò anche nei live".

Dopo la data zero al capoluogo d'Abruzzo, Mannarino suonerà a Milano (27 aprile e 3-4 maggio) e Torino (9-10 maggio), Firenze (12 maggio), Napoli (17 maggio), Roma (22-24-25 maggio), Locorotondo (Bari) al Locus Festival l'11 agosto, Catania (3 settembre) e Verona, il 28 settembre. (ANSA).