Tredici Pietro, 'mi metto a nudo senza finzioni'

"Mettermi a nudo credo faccia parte del mio fare musica: voglio raccontare la verità, non dover fingere per vendere un prodotto": è l'esigenza di mostrarsi per come è realmente ad animare il giovane rapper Tredici Pietro, che torna dal suo pubblico con "Solito posto, Soliti guai" (Sony Music - Epic Records Italy), nuovo album in uscita il 22 aprile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica in formato CD, e dal 6 maggio disponibile anche in vinile. "Per me è il primo progetto fisico, tangibile, con un cd e anche un vinile.

Abbiamo raccolto le tracce del precedente lavoro uscito esattamente 365 giorni fa e lo abbiamo completato con 3 inediti", spiega in un'intervista all'ANSA. In questo terzo progetto discografico, che include "Come fossi andato via", il nuovo singolo prodotto da DJ 2P, insieme a due inediti, la title track "Solito posto, Soliti guai" e "Fumo pensando a te", ci sono infatti anche i brani di "X Questa Notte", il suo secondo Ep interamente prodotto da Andry the Hitmaker con i featuring di Mecna, Nayt e Giaime, per la prima volta in formato fisico dopo l'uscita in digitale ad aprile 2021. "Nei tre inediti c'è molta più energia, una sorta di riapertura", prosegue, "gli altri brani infatti sono stati scritti in pieno covid e sono lo specchio di come stavo, di come la quarantena mi aveva influenzato". Una sorta di fil rouge che lega i testi dell'album è l'aderenza alla realtà accanto all'esigenza di spiegarsi, come se ci fosse la paura di non essere compreso: "probabilmente è dovuto alla mia giovane età: è difficile ascoltare gli altri, la poca esperienza rende poco empatici", afferma il rapper bolognese, classe 1997, figlio di Gianni Morandi, "ma, anche se nessuno si mette nei panni degli altri, ogni storia merita di essere raccontata. Compresa la mia".