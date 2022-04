Musica: Gatti dirige concerto che inaugura Festival Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - Un programma che guarda alla classicità, con il 'Lamento d'Arianna' di Claudio Monteverdi, 'Orpheus' di Franz Liszt e 'Perséphone' di Igor Stravinskij. E' quanto propone l'inaugurazione sinfonica dell'84/o Festival del Maggio musicale fiorentino, in programma il 26 aprile alle 20.

Sul podio Daniele Gatti, direttore principale del teatro e Lorenzo Fratini, maestro del coro, che dirigerà il 'Lamento d'Arianna.

Il concerto inaugurale del ciclo sinfonico del Festival, si ricorda in una nota, segue di dieci giorni l'inaugurazione operistica che ha portato in scena Orphée et Euridice di Gluck.

"Il mio primo concerto sinfonico - commenta Gatti - prevede, oltre all'Orpheus di Liszt, due pezzi come il Lamento d'Arianna e Perséphone, che sono esempi perfetti di quello che è il tema del mito greco. L'idea di avere dei programmi sinfonici che possano, attraverso i temi trattati, 'sostenere' il filo conduttore del Festival è davvero fondamentale. Concerti e opere caratterizzati e legati da una particolare tematica, arricchiscono sicuramente la proposta del Maggio". Nel Perséphone l'annunciato tenore Juan Francisco Gatell ha rinunciato al ruolo e sarà sostituito da Bernard Richter, mentre la voce recitante nell'esecuzione sarà Sylvie Rohrer. (ANSA).