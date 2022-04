(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - Il Teatro Comunale di Bologna celebra Pier Paolo Pasolini, a cent'anni dalla nascita, il 28 aprile alle 20.30 all'Auditorium Manzoni, con un concerto che segna il ritorno sul podio della direttrice musicale dell'orchestra della Fondazione, Oksana Lyniv. Diversamente da quanto annunciato, infatti, a causa di una indisposizione l'americano James Conlon non potrà esserci.

Data l'importanza simbolica di questo appuntamento, Oksana Lyniv (che nelle scorse settimane aveva rinunciato alla direzione dell'opera "Iolanta", anche lei per motivi di salute) ha scelto di essere vicina al suo teatro per interpretare una pagina di musica nuova.

Per l'omaggio allo scrittore, poeta e regista bolognese che ha segnato il panorama culturale del secondo Novecento, il Comunale ha commissionato al compositore Matteo D'Amico (che proprio del Comunale è stato direttore artistico dal 2001 al 2002) un brano che verrà eseguito in prima assoluta, "Poesia in forma di rosa" per soprano, voce recitante e orchestra.

Protagonista il soprano Fiorenza Cedolins, recentemente insignita del Premio Puccini.

Il lavoro di D'Amico, il cui titolo richiama l'omonima raccolta pasoliniana, mette al centro alcuni temi chiave della poetica dell'intellettuale bolognese, estrapolando e mettendo in musica versi di sue poesie scritte in vari momenti della sua vita: in primo luogo la figura femminile, richiamata nella rosa del titolo, passando per l'amore, la solitudine e la rabbia, per concludere con una riflessione sulla religione. Nella seconda parte della serata Oksana Lyniv dirigerà la Sinfonia N. 3 in mi bemolle maggiore Op. 55, la celeberrima "Eroica", di Ludwig van Beethoven, presentata al pubblico al Theater an der Wien nel 1805. (ANSA).