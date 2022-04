Concertone Primo Maggio, sul palco Mengoni, Consoli, Pezzali

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Con lo slogan "Al lavoro per la pace", il Concertone del Primo Maggio a Roma, dopo due anni difficili causa pandemia, torna in piazza San Giovanni. E lo fa con Ambra Angiolini alla guida dell'evento per il quinto anno consecutivo e un ricco e variegato cast che conta oltre 30 artisti. Tra i nomi più noti, Marco Mengoni e Max Pezzali (entrambi alla loro prima volta sul palco di San Giovanni), Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso, Enrico Ruggeri.

Attenzione anche alle nuove realtà con Ariete, Bresh, Caffellatte con Deddy, Bigmama, Uh, Mara Sattei, Angelina Mango.

Completano il cast Bandabardò con Cisco, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Coese, Fasma, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Luca Barbarossa con gli Extraliscio, Orchestraccia, Luchè, Mace ft. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce, Joan Thiele, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Sinkro, VV, Willie Peyote.

Inoltre, per la prima volta al Concertone, ci saranno gli artisti di Notre Dame de Paris, con una performance speciale che celebra vent'anni di successi dello spettacolo musicato da Riccardo Cocciante. Unici simbolici ospiti internazionali saranno i Go_A, gruppo ucraino che ha rappresentato il Paese lo scorso anno all'Eurovision Song Contest.

Ci saranno anche gli interventi di Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini.

Il Concerto, organizzato da Cgil, Cisl e Uil con la direzione artistica di Massimo Bonelli di iCompany, sarà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2 e Rai Play (dove sarà disponibile anche on demand), dalle 15.30 alle 19 e dalle 20 alle 24.

