Ambra Angiolini conduce Concerto Primo Maggio a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sarà Ambra Angiolini, per il quinto anno consecutivo, a presentare il Concerto del Primo Maggio 2022. Promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, l'appuntamento torna in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma e, come di consueto, sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, dalle 15.30 alle 19 e dalle 20 alle 24.

L'intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand.

"Al lavoro per la pace" è lo slogan che i sindacati hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2022. Dopo due anni di pandemia particolarmente difficili e nell'attuale momento tragico di guerra in Ucraina, il Concerto del Primo Maggio 2022 assume un significato simbolico e profondo: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza. (ANSA).