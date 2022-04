A Santa Cecilia nuova stagione con 'tutta la musica possibile'

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Un cartellone sorprendente, composto da 28 concerti sinfonici e 18 da camera, un concerto di Natale e concerti fuori sede, musiche immortali di autori come Bach, Vivaldi, Beethoven, Mozart, Mahler accanto a Bernstein, Berio, Holst e Adès, grandi interpreti come Martha Argerich, Lisa Batiashvili, Igor Levit, Grigory Sokolov, un talento come la giovane pianista salentina Beatrice Rana in residenza, e le bacchette autorevoli di Blomstedt, Gatti, Hrůša. Nell'ultimo anno di direzione musicale affidata a Sir Antonio Pappano (fino a settembre 2023, poi sarà Direttore Emerito a vita), e dopo le difficoltà dovute alla pandemia, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia torna alla grande, preparando per il suo pubblico una nuova, esaltante stagione di concerti annunciata oggi all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Vocazione internazionale, altissima qualità, varietà del repertorio tra musica di ieri e di oggi, ma anche attenzione al pubblico con una politica di abbonamento capace di premiare la fedeltà così come di attirare nuovi spettatori (per la prima volta una nuova formula agevolata di abbonamento ai concerti sinfonici riservata agli under 35) sono i punti di forza di un'istituzione che come ha dichiarato l'assessore alla cultura del Comune di Roma Miguel Gotor, "rappresenta con l'orchestra e il coro un unicum nel panorama nazionale. L'Accademia non si è mai fermata del tutto, neppure con la pandemia e riesce a coniugare tradizione e innovazione, tutela e valorizzazione, una cosa che vale non solo per i monumenti ma anche per le istituzioni". La data di inaugurazione del cartellone sinfonico 2022-2023 sarà il 18 ottobre, con il maestro Pappano che salirà sul podio di orchestra e coro per dirigere l'"Elektra", tragedia di Richard Strauss mai eseguita a Santa Cecilia. (ANSA).